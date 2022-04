Agressieve pitbulls vallen man met kind aan

Vier agressieve pitbulls vielen zondagmiddag een man en een kind aan, waarbij de man bijtwonden heeft opgelopen. Dit gebeurde omstreeks 17.05u aan de Willem Anthonielaan in Suriname.

Een politieman, die in de buurt woonachtig is, heeft erger kunnen voorkomen door enkele schoten te lossen. Hij hoorde de honden tekeer gaan en pakte snel een wapen en schoot daarmee in de lucht. Door de knallen van de afgevuurde schoten trokken de beesten zich terug. 

Uit het onderzoek blijkt dat de pitbulls aan een vrouw toebehoren. De poort was niet goed dicht, waardoor de honden de straat opgingen. Op dat moment liep een man samen met een kind op straat. Beide werden aangevallen.

Het slachtoffer verkeert buiten levensgevaar. Hij is per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp geweest voor behandeling. Het kind bleef ongedeerd. De politie van Uitvlugt heeft de aangifte opgenomen.