VIDEO: Sleepwagen knalt tegen winkel na aanrijding met busje

Bij een aanrijding op Palmzondag in Paramaribo, is een sleepwagen tegen een winkelpand geknald. Dit gebeurde na een botsing met een busje, op de hoek van de Van Idsinga- en de Dr. Sophie Redmondstraat in Suriname.

Drie personen raakten gewond bij het verkeersongeval dat rond 13.45u plaatsvond. Hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren en wie de veroorzaker is, wordt momenteel nog onderzocht door de politie.

Omdat de bestuurder van de sleepwagen bekneld was in de cabine, werd de Surinaamse brandweer opgeroepen. Die wist de man uit zijn benarde positie te bevrijden.

De schade is aanzienlijk zoals in dit filmpje te zien is: