Vandaag werd in Nederland de NN Marathon Rotterdam gehouden. Janiek Pomba uit Suriname heeft daarbij een nieuw Surinaams record gevestigd. In een tijd van 2h31m44s kwam hij over de finish.

Vorige maand won Janiek nog de Bigi Broki Waka in Suriname, een wandel- en trimloop en internationale hardloopwedstrijd over de Jules Wijdenboschbrug in Paramaribo.