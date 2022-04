Dronken man die buitenvrouw in bijzijn echtgenote mishandelde vrij

Sherwankoemar K., de man die zijn buitenvrouw op 23 maart in beschonken toestand zou hebben mishandeld, is op verzoek van zijn advocaat, Maureen Nibte in vrijheid gesteld.

De raadsvrouw diende op 5 april jl een invrijheidstellingsverzoek in gebaseerd op artikel 54A strafvordering. Zij gaf in haar verzoek te kennen dat de verdachte en zijn buitenvrouw in een gevecht raakten, nadat beiden behoorlijk waren aangeschoten.

Op die bewuste dag nam Sherwankoemar zijn liefje naar zijn woning om geld te halen. Daar aangekomen kwamen de buiten- en de ‘binnenvrouw’ elkaar tegen, hetgeen uitmondde in ruzie. De man mishandelde zijn buitenvrouw in het bijzijn van zijn echtgenote.

Ook zou hij haar met een automatisch wapen hebben bedreigd. De doodsbange buitenvrouw schakelde de politie in, die de verdachte meenam naar het bureau. Hij was sinds 23 maart in verzekering gesteld. Vandaag mag Sherwankoemar weer naar huis.

Intussen heeft de aangeefster, met wie haar cliënt een buitenechtelijke relatie op na houdt, de aangifte ingetrokken. De buitenvrouw wenst geen verdere strafvervolging tegen de man.

Verder merkte de raadsvrouw in haar verzoek op, dat ook al zou de politie het wapen zoals door de vrouw aangegeven hebben aangetroffen, dan nog is er een vaste gedragslijn bij illegaal vuurwapen bezit. Het wapen wordt in beslag genomen en de verdachte wordt bij de voorgeleiding in vrijheid gesteld. Op basis van deze verweren van de raadsvrouw is de verdachte in vrijheid gesteld.