SLM: ‘Passagier niet aan boord van vliegtuig overleden’

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij Surinam Airways heeft vandaag gereageerd op het bericht dat het STVS journaal dinsdag 5 april naar buiten bracht, als zou een passagier zijn overleden aan boord van SLM vlucht Py994/03 april 2022.

Volgens de SLM gaat het om incorrecte berichtgeving, die daarna ook via social media en andere media outlets werd verspreidt.

Op de bewuste vlucht voelde een passagier zich onwel en is met behulp van een aan boord zijnde arts, binnen de mogelijkheden alle hulp geboden. Na overleg tussen arts en gezagvoerder, is besloten uit te wijken naar de dichtstbijzijnde luchthaven, in dit geval Lajes in Portugal, voor medische assistentie.

De passagier is dus niet aan boord overleden, zoals gemeld in eerdere berichtgeving van de STVS (filmpje hieronder), benadrukt de luchtvaartmaatschappij.

Binnen de luchtvaart komt het weleens voor dat vliegtuigen moeten uitwijken vanwege een medisch spoedgeval. In dit kader zijn er “Standard Operating Procedures” (SOP) van toepassing en is de totale crew als zodanig opgeleid.

Verder wenst Surinam Airways aan te geven dat de Operating Carrier, in dit geval, Wamos Air, internationaal en volgens de Europese standaarden (EASA) is gecertificeerd en opereert.

Surinam Airways betreurt ook het overlijden van de passagier en wenst de familie sterkte toe.