Dronken man slaat en bedreigt buitenvrouw met automatische wapen in bijzijn echtgenote

Een dronken man heeft zijn buitenvrouw geslagen en haar met een automatische wapen gedreigd te zullen doden in Paramaribo. Dit deed hij na een ruzie bij zijn woning tussen de buitenvrouw en zijn echtgenote.

De man bracht zijn buitenvrouw naar zijn woning om geld te halen. Daar aangekomen ontstond er een ruzie tussen zijn echtgenote en buitenvrouw. De man begon de buitenvrouw te slaan en vervolgens haalde hij het wapen tevoorschijn en bedreigde haar ermee.

Buurtbewoners wisten erger te voorkomen en schakelden de politie in die de man heeft aangehouden. Hij is na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het automatische wapen is in beslag genomen. De verdachte kan niet aangeven hoe hij eraan komt. Het onderzoek duurt voort.