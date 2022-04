Expositie ‘Ingi Sten’ eert inheemsen en biedt hen een platform

In Readytex Art Gallery Suriname opent op 9 april de eerstvolgende expositie van het ALAKONDRE: A Space in Time project. Binnen dit project welke de galerie een jaar lang uitvoert in samenwerking met kunstenaar en curator-in-residence Miguel Keerveld, krijgen ook andere Surinaamse kunstenaars de gelegenheid om de curatorsrol te vervullen. Voor de maand april is het beeldend kunstenaar Kurt Nahar die als aangewezen curator-in-residence het concept en de inrichting bedacht van de nieuwe groepsexpositie INGI STEN.

Het gehele proces rondom het ALAKONDRE: A Space in Time project, heeft bij meerdere van de betrokken kunstenaars voor nieuwe impulsen en ideeën gezorgd. Zo ook bij Kurt Nahar. In gesprek met collega Miguel Keerveld over onder andere alakondre, inclusiviteit en identiteit, kwam hij te weten dat zij beiden ook Inheems bloed door hun aderen hebben stromen. Dit gegeven werd de prikkel die hem motiveerde om de aankomende groepsexpositie te wijden aan deze groep Surinamers, die niet vaak genoeg op de voorgrond geplaatst wordt. Als ‘local master’ koos hij een kunstenaar die dit met zijn werken wel gedaan heeft, maar die er nu helaas alleen nog maar in spirit is: Winston van der Bok († 2021). Nahar toont in de expositie enkele zorgvuldig gekozen werken van deze bijzondere kunstenaar en maakt, na overeenstemming met de vrouw van Winston, unieke kunstinstallaties met objecten en attributen uit hun huis.

Ook van andere kunstenaars zijn er werken waarin inheemsen belicht worden, opgenomen in de tentoonstelling die hij noemt: INGI STEN. Het is een groepsexpositie waarin Kurt Nahar de inheemsen eert en hen middels de creativiteit van beeldende kunstenaars van uiteenlopende afkomst en achtergronden, een platform biedt en een stem geeft. Een stem waar in het verleden en in het heden, helaas te weinig naar geluisterd is en wordt. Tevens is INGI STEN een expositie waarin spirits spreken. Want de spirit van Winston van der Bok, maar ook de spirits van de Inheemse voorouders, spreken krachtig door de kunstwerken die er tentoongesteld zijn. De overige kunstenaars van wie er werk in de expositie te zien is, zijn: John Lie A Fo, Kenneth Flijders, Leonnie van Eert, Rinaldo Klas, Shaundell Horton, Sri Irodikromo en gastkunstenaars Orpheo Robert en Pierre Bong A Jang.

De groepsexpositie INGI STEN is open van zaterdag 9 april tot en met zaterdag 30 april 2022, tijdens de reguliere openingstijden van Readytex Art Gallery. Deze zijn maandag t/m vrijdag van 8:00 – 16:30 uur en op zaterdag van 8:30 – 13:30 uur. Eenieder is van harte welkom!