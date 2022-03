Nog een award voor Suriname op Expo 2020 in Dubai

Suriname heeft deze week nog een award gewonnen op Expo 2020 in Dubai. Nadat het Suriname paviljoen op de wereldtentoonstelling afgelopen weekend de prijs Best Small Creative Dubai Expo Pavilion in ontvangst mocht nemen, werd ons land deze week bekroond met de bronzen award voor het ontwerp van thematisch paviljoen in het zogeheten Sustainability District.

De felbegeerde award werd door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van het Bureau International des Expositions (BIE) uitgereikt.

Deze prijs werd toegekend aan het Surinaamse paviljoen als erkenning voor het thematische ontwerp en de esthetiek van het paviljoen, en het vermogen om het duurzame bestaan ​​van Suriname aan de verbaasde bezoekers over te brengen. Het paviljoen liet niet na de prachtige cultuur, mensen en het landschap van Suriname tentoon te stellen.

Tijdens de Expo 2020 Dubai-periode brachten talloze paviljoenbezoekers hun complimenten uit aan het personeel, waarbij ze vaak uitriepen dat het Surinaamse paviljoen ‘hun favoriete kleine paviljoen’ is en hen een gevoel van warmte en gastvrijheid gaf. Een populaire plek voor veel ‘selfies’ was de prachtig ontworpen ‘jungle walk’ door de regenwoudzone van het paviljoen.

De regering van Suriname en het Surinaams Paviljoen-team hebben hard gewerkt om het paviljoenproject tot een succes te maken en zijn verheugd met de resultaten. Een volledige lijst met erkenningen zal later deze maand door het paviljoenpersoneel worden gepubliceerd.