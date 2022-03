OM eist vier jaar gevangenisstraf in mega houtsmokkelzaak  

Het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) eiste dinsdag tegen elk der verdachten in de spraakmakende 100 containers houtsmokkelzaak, een gevangenisstraf van vier jaar onder aftrek, een geldboete van SRD 50.000 subsidiair twee maanden hechtenis, met het bevel tot gevangenneming.

Het OM presenteerde een requisitoir van 125 pagina’s, dat langer dan twee uren duurde. In deze strafzaak worden Dinendrenath A., Natachia R., Yinshuai L., Rowena T., Niwesh N., Seremy D., Andreas W., Rayen A., Url C. en Cornelia L. in de houtsmokkelzaak van 100 containers, berecht. Ze zijn allemaal na zeven maanden in vrijheid gesteld door de kantonrechter.

Advocaat Chandra Algoe die de inklaarder en assistent- inklaarder juridisch bijstand verleent zegt desgevraagd aan Waterkant.Net dat de officier van Justitie naast de celstraf van 4 jaar, ook gevorderd heeft om drie computers en een laptop van haar cliënten, die in beslag waren genomen, verbeurd te verklaren.

Volgens de raadsvrouw komen op de volgende zitting van 31 mei de vijf advocaten aan het woord om hun pleidooi te voeren en daarna wordt er een andere datum bepaald voor de tweede groep advocaten. De verdachten werden aangezegd om aanwezig te zijn.

In deze zaak werden op 12 en 13 mei 2021 in totaal 10 aanhoudingen verricht waarbij 100 containers met illegaal hout werden onderschept op de Jules Sedney Haven door de Vliegende Brigade. Opmerkelijk is dat van deze Vliegende Brigade thans niets wordt vernomen.