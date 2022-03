Prijs voor Suriname paviljoen op Expo 2020 in Dubai

Suriname heeft op zaterdag 26 maart 2022 op een speciaal gala in Dubai, een award ontvangen in verband met haar deelname aan Expo 2020 in Dubai. Ons land kreeg de prijs voor haar paviljoen en wel ‘Best Small Creative Dubai Expo Pavilion‘.

De uitreiking vond plaats tijdens de 5e editie van The BURJ CEO Awards in het Jumeirah Beach Hotel.

De wereldtentoonstelling Expo 2020 in Dubai, heeft onlangs haar 20 miljoenste bezoeker ontvangen. De expositie in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) ging op 1 oktober 2021 van start en duurt nog maar enkele dagen tot en met 31 maart 2022.

Suriname is een de 191 deelnemende landen en organisaties aan deze 35e wereldtentoonstelling, met een eigen paviljoen rond het thema ‘The power of diversity: Suriname an oasis of opportunity!’

Bekijk hieronder een walkaround die Waterkant.Net maakte in het Suriname paviljoen op Expo 2020 in Dubai: