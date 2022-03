Ministeriële delegatie in Nickerie om te praten over kwestie rijstsector

De ministers Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Rishma Kuldipsing van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) en Riad Nurmohamed, ad-interim minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) bevinden zich momenteel in het district Nickerie. Het ligt in de bedoeling om te beraadslagen met de rijstboeren en pelmolenaars.

Minister Nurmohamed neemt waar voor zijn collega Parmanand Sewdien van LVV, aangezien de laatstgenoemde in Ecuador participeert aan een conferentie van de Wereldvoedselorganisatie (FAO).

De rijstboeren in het westelijk gelegen district hebben op woensdag 30 maart actie gevoerd en de Henarbrug gebarricadeerd. Zij uitten hiermee hun onvrede over de drastische daling van de padie opkoopprijs. Deze is voor een baal natte padie van 79 kg gekelderd van SRD 470 naar SRD 400.

Er zijn overlegmomenten ingepland met parlementariërs van het district, rijstboeren en pelmolenaars. De regering gelooft in de kracht van dialoog en zal haar uiterste best doen om te komen tot een oplossing die door partijen gedragen wordt.