VIDEO: Nickeriaanse rijstboeren in actie om padieprijs

In Nickerie voeren rijstboeren momenteel actie. Aanleiding hiervoor is de prijs van padie die boeren krijgen van opkopers. De actievoerende landbouwers zijn niet tevreden over de lage prijs die ze krijgen. Ze zijn massaal op het wegdek gaan zitten en houden zo het verkeer tegen (foto).

De kosten om de padie te produceren zijn hoger dan wat ze momenteel binnen krijgen. “A padie prijs no boeng!” aldus de voorman van de boeren. Ze willen dat de regering van Suriname ingrijpt en met een oplossing komt.

Een van de aanwezigen is NDP parlementariër Ebu Jones. “Rijstboeren hebben het zwaar en de regering helpt ze niet”, zegt Ebu Jones die zegt dat hij zijn Nickeriaanse broeders is komen steunen.

De landbouwers liepen richting de Henarbrug maar kregen van de politie te horen dat ze niet over de brug mogen. Ze zijn toen op het wegdek gaan zitten. Een filmpje zojuist gemaakt: