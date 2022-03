Autobestuurder fatale aanrijding MLK-weg maakte inhaalmanoeuvre en veroorzaakte botsing

De 35-jarige Rayen Tremour is in de vroege ochtend van zaterdag 25 maart aan de Martin Luther King- (MLK) weg ter hoogte van mast nummer S245 komen te overlijden, nadat hij frontaal in botsing kwam met een personenauto die een inhaalmanoeuvre maakte.

De politie van het bureau Domburg koerste na verkregen melding voor onderzoek naar de locatie. Aldaar troffen zij de zwaar gewonde motorfietser op het rijwielpad aan die geen teken van leven meer vertoonde. Zijn motorfiets werd enkele meters verwijderd op de oostelijke berm aangetroffen, meldt de publiciteistdienst van het Korps Politie Suriname.

Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood van het verkeersslachtoffer vast, waarna het ontzielde lichaam van Rayen in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie ter obductie in beslag is genomen.

Uit het voorlopige onderzoek kwam naar voren dat de motorfietser over de MLK-weg reed. Hij kwam vanuit de richting van Paramaribo en ging in de richting van Paranam. De autobestuurder S.A en zijn mede- inzittende A.K. reden in de tegenovergestelde richting. Op een gegeven moment maakte de autobestuurder een inhaalmanoeuvre en kwam daarbij hij op de rijhelft van de motorfietser, met voor Rayen het noodlottig gevolg. Na de botsing belandde de auto enkele meters verwijderd van de mast in de langs de weg lopende goot.

Zowel de automobilist als zijn bijrijder hebben letsels opgelopen en waren niet aanspreekbaar. Met de ambulance werden zij voor medische behandeling afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Beiden zijn ter verpleging in de ziekeninrichting opgenomen.

Het is voor alsnog niet bekend als de bestuurders van beide voertuigen in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. De voertuigen die aanzienlijk zijn beschadigd, zijn ter herkeuring door de politie in beslag genomen. Het onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Midden.