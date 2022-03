35-jarige Rayen op Ducati motorfiets dood na frontale aanrijding met auto

Bij de zware aanrijding in de nacht van vrijdag op zaterdag, heeft de 35-jarige motorfietser Rayen Tremour (foto) het leven gelaten. De veroorzaker is automobilist S.A. (35). Hij en zijn meerijder zijn per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat S.A. rond 01.00u met zijn voertuig over de Martin Luther Kingweg in Suriname reed, komende vanuit Paranam gaande richting Paramaribo. Ter hoogte van de Pansa Group haalde hij zijn voorrijder in en kwam daarbij frontaal in botsing met zijn tegenligger, in deze de motorfiets.

De bestuurder van de motorfiets Ryan, was vrijwel opslag dood. Zijn lichaam was verminkt door de harde slag. Van de Ducati was er slechts een frame en een achterwiel over (foto). De automobilist kwam honderden meters verder met zijn voertuig langs de berm tot stilstand. Er was sprake van een enorme ravage.

Beide rijtuigen zijn ter herkeuring in beslag genomen. Het ontzielde lichaam van Rayen is ter obductie in beslag genomen. De politie van Domburg zal de zaak zoals gebruikelijk aan Verkeersunit Midden overdragen voor verder onderzoek.