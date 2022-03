Pets Gajadien na verhoor heengezonden door de politie

Ondernemer Jairadj ‘Pets’ Gajadien van Pets Promotion, die zich vanmorgen omstreeks 10.00u moest aanmelden bij de recherche van regio Midden Suriname, is na verhoor heengezonden. “Ik heb een menswaardige behandeling gehad van de recherche. Hetgeen waarvan ik verweten word, heb ik door middel van bewijzen kunnen ontkrachten”, zegt de ondernemer tegenover Waterkant.Net.

Hij was door de politie opgeroepen vanwege beschuldiging van smaad en laster, waarvoor in de Surinaamse wetgeving geen aanhouding of inverzekeringstelling staat. Hij nam voor alle zekerheid advocaten Gregory Sitaram en Maureen Nibte in de arm.

Onlangs heeft Pets in een gesprek met D-TV zaken gedeeld, over wapenvergunningen verstrekt door het kabinet van de president en Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) inclusief gedetailleerde informatie van personen. Volgens Pets heeft men vergunningen en wapens voor bedragen tussen de USD 3.000 en USD 4.000 verkocht.

Hij zegt over bewijzen te beschikken, waaruit zou blijken dat men tegen betaling de zaken gedaan heeft gekregen, die niet conform de wet zijn geschiedt. Volgens Pets zoude de vergunningen ook nog alleen aan Hindoestanen zijn verstrekt en of verkocht.

De mensen wiens namen tijdens het gesprek genoemd zijn, hebben intussen ook aangifte tegen Gajadien gedaan. De afgelopen dagen heeft Gajadien via social media veel kritiek geuit op de Surinaamse regering alsook op de VHP, waar president Santokhi voorzitter van is.