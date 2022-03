Motorfietser overleden na aanrijding met auto Martin Luther Kingweg

Het verkeer in Suriname heeft wederom een dodelijk slachtoffer geëist. Op de Martin Luther Kingweg ter hoogte van Pansa Group is een motorfietser vannacht overleden na een zware aanrijding met een auto.

De motorfietser is hard op het rijwielpad terechtgekomen. Zijn lichaam is verminkt. De motor is zonder voorwiel op de berm beland.

De auto is in een bosschage gevlogen. De bestuurder en mede-inzittende zijn gewond geraakt en met de ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. De verschillende politie-eenheden zijn ter plaatse bezig met het onderzoek. Nadere berichtgeving volgt.