Krutu Oso Pinkin Poika in vlammen opgegaan 

In het Surinaamse Inheems dorp Pinkin Poika, is hedenmiddag de vergaderzaal oftewel ‘krutu oso’, geheel in as gelegd. De melding van brand kwam omstreeks 15.55u bij het Korps Brandweer Suriname binnen.

Brandweervoorlichter Anthony Grootfaam bevestigt dit geval. Hij zegt dat de oorzaak van de brand nog onbekend is. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Dorpskapitein Joan Van Der Bosch zegt in gesprek met Waterkant.Net dat het multifunctioneel gebouw van het dorp geheel is afgebrand. Er werden daar verschillende plechtigheden gehouden, waaronder kerkdiensten, het verstrekken van pakketten, bijeenkomsten, bemiddelen in verschillende kwesties enz.

“Bij deze doe ik een dringend beroep op de regering en de samenleving om een financiële bijdragen te willen leveren, zodat wij het pand in snel tempo weer kunnen opzetten”, aldus de kapitein van het dorp in district Wanica.