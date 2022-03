Vrouw door neef verkracht die al eerder vast zat voor zelfde vergrijp

De man die ervan verdacht wordt maandagmorgen een 37-jarige vrouw te hebben verkracht, is de 31-jarige Arthur V. Hij is volgens het Korps Politie Suriname in januari 2019 reeds voor een soortgelijk geval in verzekering gesteld. Ook blijkt hij een neef te zijn van het slachtoffer.

Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen dat het slachtoffer I.P. in diepe rust was, toen zij in het donker plotseling aan haar nek werd vastgegrepen. Hierdoor lukte het de verdachte haar seksueel te misbruiken. Het slachtoffer riep op een gegeven moment om hulp.

Haar zus die in een ander vertrek op hetzelfde complex woont, hoorde haar hulpgeroep en belde op het mobiele nummer van het slachtoffer. Bij die gelegenheid ging het licht van I.P.’s mobiele telefoon aan, waardoor zij de tatoeages op de armen van de verdachte zag en direct wist dat het om een familielid ging.

Toen Arthur dat opmerkte, gooide hij een deken over het slachtoffer en koos het hazenpad. De verdachte neef die op hetzelfde erf woont als de vrouw, werd op aanwijzing van het slachtoffer I.P aangehouden. Hij is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld, meldt de politie.