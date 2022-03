Verkrachter dringt kamer slapende vrouw binnen: verdachte aangehouden

Een 37-jarige vrouw is hedenochtend rond 06.00u in haar woning in Suriname verkracht door een indringer. Dit gebeurde in het politie ressort Santo Boma. De politie trof een verdachte in de directe omgeving aan en bracht hem over naar het bureau.

Het slachtoffer is in haar slaap overvallen en verkracht. Zij lag in bed toen ze plotseling iemand naast haar voelde. Ze schrok wakker en verzette zich tegen de man. Hij hield haar in een wurggreep en verkrachtte de vrouw.

Nadat de vrouw lawaai maakte, nam de verkrachter de benen. De vrouw heeft het gezicht van de dader niet kunnen zien, vanwege het feit dat het licht in de slaapkamer uit was.

Het vermoeden bestaat dat hij via het plafond de woning binnendrong. De buren die zich op het hulpgeroep van de vrouw verzamelden, stelden een onderzoek in en schakelden de politie van Santo Boma in.

In de directe omgeving werd de 31-jarige man aangehouden. Hij ontkent het feit met klem. De vrouw werd afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.