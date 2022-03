Dienstvoertuig minister Nurmohamed knalt tegen elektriciteitsmast

Het dienstvoertuig van de minister van Openbare Werken in Suriname, is in het afgelopen weekeinde betrokken geraakt bij een aanrijding. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Minister Riad Nurmohamed was op dat moment niet in het voertuig. De politie is bezig met het onderzoek.

De ministersauto heeft moeten uitwijken voor een voertuig dat op dat moment vanuit de tegenovergestelde richting op de rijhelft van de ministersauto aan kwam rijden. Deze snelle actie om erger te voorkomen leidde tot een botsing met een elektriciteitsmast. De dienstauto van de bewindsman heeft hierdoor aanzienlijke materiële schade opgelopen.

De chauffeur van de minister is ongedeerd gebleven. Dit geval deed zich voor in de avond van zaterdag 5 maart in het district Wanica. De chauffeur, tevens veiligheidsman reed na de minister thuis te hebben afgezet naar huis toen de situatie zich voordeed.

De zaak wordt afgehandeld volgens de geldende procedures, wet- en regelgeving. De minister heeft attentie getoond en staat in contact met de bestuurder.