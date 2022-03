Douane Schiphol onderschept cocaïne in bevroren vis uit Suriname

De douane op Schiphol, heeft onlangs een partij cocaïne onderschept in een vrachtzending die afkomstig was uit Suriname. De drugs waren verstopt in een lading met bevroren vis, meldt de Koninklijke Marechaussee.

Tijdens de controle werd er 118 kilo cocaïne aangetroffen in de vrachtzending. De onderschepping van de drugs met een straatwaarde van circa 6 miljoen euro, vond ruim een maand geleden plaats. De informatie is echter pas maandag 7 maart 2022 naar buiten gebracht door de autoriteiten.

Een gemengd team bestaande uit het CargoHarcteam Schiphol van de Marechaussee, de FIOD en de Douane doet verder onderzoek om te achterhalen wie er achter de drugssmokkel zit.