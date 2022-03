Een jager is vannacht door een mede-jager per ongeluk doodgeschoten in het Loksi-ati gebied te Zanderij.

Volgens de eerste informatie zou de schutter het latere slachtoffer voor wild hebben aangezien en toen op hem hebben geschoten.

De verschillende eenheden van het Korps Politie Suriname zijn ter plaatse gedirigeerd voor onderzoek. Zo gauw er meer informatie beschikbaar is wordt het bericht aangevuld.