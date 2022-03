‘Arme mensen in Suriname hebben in principe geen rechten’

In de strafzaak, waarin de 35-jarige Chanderdew R. in Nickerie werd aangehouden voor het beledigen van het staatshoofd, is deze man op vrijdag 4 maart door het Openbaar Ministerie in vrijheid gesteld.

R. had kritiek geuit op het beleid van de regering. Hij maakte zijn grieven, dat de regering in dit geval de president de beloften niet is nagekomen, middels een filmpje bekend. ”Hij heeft zijn frustratie geuit, hetgeen hem duur is komen te staan in een rechtstaat waar democratische principes gelden. Zo te zien is er geen sprake van vrije meningsuiting”, benadrukte zijn advocaat Gregory Sitaram.

“In mijn ogen heeft die man geen strafbaar feit gepleegd in de zin van de wet. Hij heeft enkel en alleen zijn frustratie geuit. Het was geenszins de bedoeling om de president te beledigen, maar heeft hij op zijn eigen manier aangegeven, dat de president in feite niets doet voor het Nickeriaanse volk. Dit mag. Al was ik niet zijn advocaat in deze zaak, op het Openbaar Ministerie zou sowieso de plicht rusten om die man naar huis te sturen”, aldus de advocaat.

Sitaram zegt in gesprek met Waterkant.Net dat minder draagkrachtigen in de rechtstaat Suriname in principe geen rechten hebben. “De rechten die je denkt te hebben, moet je eerst zoeken, daarna hopen dat je het vindt en als je het vindt dan pas kan je zeggen: ‘ik heb mijn rechten’. Dit betreur ik ten zeerste. Het feit dat een arme man, die van dag tot dag leeft, met de hardste handschoen van justitie is aangepakt, terwijl er anderen zijn die veel meer op hun kerfstok hebben, met een zijde handschoen worden aangepakt vind ik niet kunnen”, stelde de advocaat.