Granman Toeroeman brengt kennismakingsbezoek aan ROS-minister

Op 17 september 2021 vond de officiële overdracht plaats van Granman Jimmy Toeroeman in het dorp Kwamalasamutu te Siplaliwini. De nieuwbakken granman is in dit kader naar Paramaribo afgereisd, om een kennismakingsbezoek af te leggen aan minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS).

Aanwezig waren de minister en haar staf bestaande uit directeur Maverick Boejoekoe, DOI directeur Loreen Jubithana , onderdirecteur Sharma Leeflang, dc Merilu Sapa, beleidsadviseur Ettiré Patra en de secretaris en tolk van de granman.

Bij het bezoek is er onder andere gesproken over de formele beëdiging van de granman door de overheid en in welke fase deze zich bevindt. Gezien het spoedbezoek van de granman waarbij hij slechts 10 dagen blijft in Paramaribo, heeft de minister gesteld dat er met hoge spoed en de nodige flexibiliteit gewerkt zal worden, om alle nodige zaken in orde te maken zoals de stukken alsook de uniform van de granman.