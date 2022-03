Overleden bromfietser is jongeman die botsing probeerde te voorkomen

De bromfietser die zaterdagavond om het leven kwam bij een verkeersongeval aan de Oerdistraat in Suriname, is de 18-jarige K.A. Vernomen wordt dat hij een botsing met een voertuig probeerde te voorkomen.

De bromfietser reed over de Oerdistraat en stak de kruising met de De Boerbuitenweg over, zonder rekening te houden met het verkeer over die weg. Het voertuig reed over de De Boerbuitenweg, gaande richting Kwattaweg.

Bij het oversteken probeerde de bromfietser een botsing te voorkomen en week hij voor het voertuig uit. Hij kwam daarbij tegen een schutting aan. De bromfietser liep zwaar letsel op, met als gevolg dat hij ter plaatse is komen te overlijden.

Het lijk van de 18-jarige is in beslag genomen. Ook de bromfiets is ter herkeuring in beslag genomen.