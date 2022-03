Advocaat Siebrano vindt dat er enige beïnvloeding van buitenaf is in de zaak

Advocaat Derrick Veira, raadsman van de verdachte Siebrano Pique, zegt desgevraagd aan Waterkant.Net dat naar zijn oordeel in de zaak waarin zijn cliënt Siebrano Pique zich moet verantwoorden voor het beledigen van het Surinaamse staatshoofd, sprake is van enige beïnvloeding van buitenaf.

Dit proces dat geleid heeft tot de inverzekeringstelling riekt naar bepaalde beïnvloeding. Bij de inverzekeringstelling van Pique is het de waarnemend procureur-generaal (PG) die de inverzekeringstelling heeft gelast. Doorgaans gebeurd dit door een waarnemend substituut officier van justitie of officier van justitie die de weekdienst heeft. In dit specifiek geval is het dus de waarnemend PG geweest die de opdracht daartoe heeft gegeven.

Bovendien is de bewaring na de rechtmatigheidstoets meteen verleend. Volgens de raadsman kan hij in deze fase van het onderzoek geen verzoek tot invrijheidstelling conform artikel 54a en 54c Sv indienen.

Pique is op donderdag 3 maart door de recherche van Kapitale Delicten in verzekering gesteld terzake opruiing, belediging van het staatshoofd, smaad en laster. Hij moest zich die dag in opdracht van de politie omstreeks 10.00u aanmelden. Volgens de raadsman was binnen 10 minuten al bekend dat Pique in opdracht van de waarnemend PG in verzekering was gesteld.

Ook de afdeling Parketwacht was daar aanwezig terzake een openstaande boete van 2018. Terwijl de zaak daar gaande was smeerde de politie hem een achterstallige geldboete van 2018. Hij had toen met een buitenlands rijbewijs gereden en kreeg daarvoor een boete van SRD 750. Indien de boete niet wordt betaald staat er een hechtenis op van zes weken.

Veira had een verzoek op basis van artikel 54a strafvordering ingediend voor zijn cliënt. Echter blijkt dat Pique na zijn aanhouding binnen pakweg 12 uren voorgeleid werd bij een officier van justitie. Vanwege strategische redenen en onderzoeksbelang trok de advocaat het verzoek van de voorlopige invrijheidstelling in.

“Tot mijn verbazing bleek dat na de rechtmatigheidstoetsing de rechter-commissaris de bewaring in een adem door had verlengd. Dit is naar alle waarschijnlijkheid gebeurd, omdat er in een andere strafzaak, waarin ook het staatshoofd is beledigd, de verdachte vandaag in vrijheid is gesteld. Om daarop te anticiperen heeft het OM zeer waarschijnlijk gemeend om meteen de bewaring te vorderen. Hiermee kan de desbetreffende verdediging geen 54a Sv. instellen noch 54c Sv. Deze verzoeken kan je alleen doen gedurende de inverzekeringstelling”, stelde de raadsman.

Frappant voor de advocaat is dat Pique reeds in oktober 2020 een aangifte had gedaan tegen de zoon van de huidige president van Suriname. Deze zou Pique via social media hebben bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht. Piqué die de bedreiging serieus nam stapte naar de politie van Geyersvlijt en deed aangifte. Deze aangifte, althans de zaak tegen de zoon van de huidige president, is volgens de advocaat nimmer onderzocht. Op basis van al deze opgesomde zaken krijgt de advocaat sterk de indruk dat naar zijn mening er sprake is van enige beïnvloeding.

Pique verklaarde bij de politie dat hij in het filmpje dat viraal gaat, nimmer de naam van de president en van de first lady had genoemd. Zoals hij zelf vertelde bij de politie haalde hij zijn boezemvriend Chan en Mulissa neer die hem moeten betalen. Beiden zitten in het buitenland. Voor deze zaak wordt Pique in de kraag gevat. Hij blijft hangende het onderzoek in bewaring.