VIDEO: Komt ordinaire Siebrano Pique weg met beledigen van de president?

Siebrano Pique heeft afgelopen dagen weer van zich laten horen. In een smakeloze live tirade die hieronder te zien is, haalde de activist ongekend hard uit naar de Surinaamse president Santokhi. Daarbij heeft Pique diverse malen banale en ordinaire krachttermen gebruikt en de president vies en vuil uitgescholden.

Zo noemde hij de president een saka saka, een mapima. Ook de first lady moest het ontgelden en kreeg ordinaire verwensingen naar het hoofd. Pique richtte zich op een ongemanierde wijze tot de president en zei daarbij tot tweemaal toe: “Chan, joe nanga Melisaa oeng ma bigi map***gpaolo“. Hij gaf aan de oorlog te verklaren aan de president en niet bang te zijn om hem uit te schelden.

Het filmpje van Pique ging flink rond op social media waar door het merendeel afkeurend wordt gesproken over de onbeschaafde manier waarop Pique het staatshoofd van het land beledigt. Pique wordt daarbij getypeerd als zijnde ongeciviliseerd, onopgevoed, laag-bij-de-gronds en verachtelijk. Er wordt ook opgeroepen om actie tegen hem te ondernemen, conform de wet.

Volgens artikel 152 van het Surinaamse Wetboek van Strafrecht is het beledigen van de president van de Republiek Suriname strafbaar. Ook de opzettelijke belediging van het het waarnemend staatshoofd is strafbaar.

Aan de hand van dit artikel zou Pique dus opgepakt kunnen worden als er aangifte gedaan wordt. Of dat het geval is, is niet duidelijk.

Pique haastte zich meteen na de commotie over zijn scheldpartij om ‘sorry’ te zeggen op zijn Facebook pagina. “Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om mijn verontschuldigingen aan te bieden aan de president. Het was niet mijn bedoeling maar A EMRE BE FURU. Zo hoort het niet. We moeten ten alle tyden onze Emoties in toom houden, en Respecthebben voor het institutevan President wanneer hij dat afdwingt,maar vandaag ging het even mis“, zei hij. Het kwaad was echter al geschiedt.

Luister hieronder naar de tirade (let op: scheldwoorden)