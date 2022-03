Man in been geschoten bij beroving te Latour

Een 39-jarige man is in de nacht van donderdag op vrijdag 4 maart in zijn been geschoten, bij een beroving aan de Knikkerstraat in Suriname.

Het slachtoffer M.D. stond langs de weg, toen twee gewapende mannen hem tegemoet liepen. Onder bedreiging van een vuistvuurwapen zochten de daders naar geld en sieraden. Hij verzette zich en werd bij die gelegenheid in zijn rechterbeen geschoten.

Na de daad stapten de daders met medeneming van een halsketting in een gereedstaand voertuig en reden weg. De politie van Latour ging na de melding ter plaatse voor onderzoek. De 39-jarige man werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Van de daders ontbreekt nog elk spoor. De buit betreft een deel van een gouden halsketting.