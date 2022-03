De U20-vrouwenvoetbalselectie van Suriname heeft vandaag in de achtste finales van de Concacaf-kampioenschappen, met 14-0 verloren van de Verenigde Staten (VS).

De VS, nummer 1 van de wereld, begon de wedstrijd meteen aanvallend en het tempo werd steeds opgevoerd. Bij de rust stond de VS met 3-0 voor.

In de tweede helft was haast alles wat de klok sloeg de VS. De Surinaamse dames hadden niets in de melk te brokkelen. De eindstand werd uiteindelijk bepaald op 14-0.