Ministers en DNA-leden bezoeken WML opvangcentrum ‘Hadassah’

Sinds 1997 zet stichting Weid mijn lammeren zich in voor het welzijn van kinderen in nood in Suriname. Hierbij focust zij zich in het bijzonder op de hulpverlening en bescherming van kwetsbare kinderen. Maandagmiddag brengen assembleevoorzitter M. Bee, minister Vorswijk, minister Ramsaran en DNA leden M. Huur en O. Kanape een bezoek aan het Hadassah Noodopvangcentrum van stichting Weid mijn lammeren.

Het WML opvangcentrum ‘Hadassah’ is in 2020 opgericht. Het is een toevluchtsoord met 12 woonunits met gratis opvang, noodhulp en intensieve begeleiding voor dakloze alleenstaande moeders en kinderen. De opvang bestrijkt een duur van twee jaar waarbij er wordt gewerkt aan de mentale gezondheid en economische zelfredzaamheid. Helaas zijn de moeders gedemotiveerd en wanhopig door het gebrek aan een toekomst perspectief. Want al zouden ze een eigen baan hebben, hoe kan een alleenstaande werkende moeder zich bij de huidige prijsontwikkelingen ooit een eigen huurwoning of koopwoning permitteren?

Tijdens het bezoek zullen de Hadassah moeders hun situatie voorleggen aan de voorzitter van De Nationale Assemblee dhr Marinus Bee, minister Uraiqit Ramsaran van Sociale zaken en Volkshuisvesting en Minister Dinotha Vorswijk van Grond en Bosbeheer. De kinderen van Hadassah zullen hierbij een petitie aanbieden. Aan het eind volgt een rondleiding door het Hadassah opvangcentrum annex groentetuin, computerruimte, naaiatelier, bibliotheek, Kantine, Kopieerservice en buurthuis.

Datum: maandag 28 februari ’22

Tijd: 17.00u

Locatie: Santopolderweg 5, Wanica