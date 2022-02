Rouwperiode Theo Jubitana traditioneel afgesloten

De afsluiting van de rouwperiode oftewel puru blaka van Theo Jubitana is zaterdag gehouden te Hollandse Kamp. Hij was naast voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) ook dorpshoofd van Hollandse Kamp. De grote strijder voor Inheemse rechten overleed op 20 juli 2021 aan de gevolgen van Covid-19.

Tijdens het ceremoniële gedeelte werden de lichamen beschilderd van Diana Jubitana-Parana (echtgenote), Brigitta Parana en Ileen Sabajo, die in rouw waren. Ze dronken zoals gebruikelijk bij een puru blaka, casiri uit een krabasi en er werden stukjes van hun haar geknipt. Als onderdeel van het traditionele gedeelte werd er ook gezongen en gedanst onder begeleiding van de krawasi en sambura. Daarna werd de puru blaka afgesloten met een kaseko formatie.

Joan van der Bosch, dorpshoofd van Pikin Poika tevens bestuurslid van VIDS, was bij de puru blaka aanwezig en was vergezeld met kapitein Astrid Toenae van Maho. Van der Bosch vond het een grote eer om aan de ceremonie mee te doen. “Laten we op een waardige wijze een laatste eer bewijzen aan Theo en de dorpshoofden leven nog steeds mee met jullie”, zei ze bij de aanvang van de ceremonie tegen de familie.

Theodurus Bernardus Jubitana was sinds 2011 dorpshoofd van Hollandse Kamp. Hij is ook voorzitter geweest van de Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpen in Para en Wanica (OSIP), voorzitter van de Amazone Partij Suriname (APS) en sinds 2017 voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS). Jubitana werd 56 jaar oud.