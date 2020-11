Opening van Hadassah Opvangcentrum een feit

Het Hadassah Opvangcentrum van stichting Weid mijn lammeren is woensdagmorgen geopend. De openingsceremonie, door de onthulling van het naambord werd verricht door de Districtscommissaris Suraksha Hirasing. De DC dankte het team van stichting Weid mijn lammeren voor hun inzet voor dakloze kinderen, vrouwen in nood en alleenstaande moeders. De stichting zorgt heden voor de huisvesting, het welzijn en de begeleiding van 35 kwetsbare kinderen en vrouwen.

Pastor Sila Wong Swie San bracht een kort Bijbelwoord gebaseerd op Jeremiah 29 vers 11 waarbij de bewoners werden bemoedigd om te gaan voor een hoopvolle toekomst. Gloria Lie Kwie Sjoe, initiatiefnemer van het Hadassah centrum en algemeen WML directeur dankte alle donateurs, vrijwilligers, voorbidders en vrienden die hebben meegeholpen aan het ontstaan van het nieuwe centrum. Het is gevestigd aan de Santopolderweg.

Het Hadassah centrum is vernoemd naar een bloem die in staat is te bloeien in een zeer droog klimaat. Ook is Hadassah een verwijzing naar een Hebreeuws meisje meer bekend als Esther zij werd geboren als wees. Door haar schoonheid en karakter werd Hadassah een beroemde, heldhaftige en geliefde koningin van haar volk.

De begeleiding van de gezinnen en vrouwen is een uitdaging waarbij de ministeries BIZA en Sozavo aan stg WML hun ondersteuning verlenen. Vertegenwoordigers van de beide ministeries waren aanwezig en feliciteerden het WML bestuur met de mijlpaal. Lie Kwie Sjoe gaf aan dat inwonende jongeren en vrouwen een traject doorlopen waarbij ze worden begeleid naar zelfstandig wonen en leven in de maatschappij.

Apostel Kenneth Kasanpawiro zegende het centrum en haar bewoners in door middel van gebed.

Het Hadassah centrum bevat 7 woonunits die elk compleet zijn ingericht. Onder andere Kirpalani NV heeft voor dit doel wasmachines, koelkasten en gasfornuizen geschonken. De units hebben elke twee tot drie slaapkamers. Voor de kinderen is er een ruime speeltuin, bibliotheek en buurthuis ter beschikking.

In het centrum is er een naai atelier waar de vrouwen aan de slag kunnen om een eigen inkomen te verdienen. Ook is stichting Weid mijn lammeren van plan om een groentetuin op te zetten. Sinds 1997 zet stichting Weid mijn lammeren zich in voor het welzijn van het Surinaamse kind.

De interkerkelijke stichting draait een kinderdagverblijf, peuter en kleuterschool ( opvangcapaciteit 185 per dag). Ook worden er trainingen en activiteiten voor kinderen en kinderleiders ontplooit in stad, district en binnenland. Door de grote nood en vraag naar veilige opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld, misbruik en woningnood is men begonnen met de bouw van een speciaal opvangcentrum voor deze doelgroep.