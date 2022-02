Commissie voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen geïnstalleerd

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), heeft de commissie voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG) officieel geïnstalleerd. De installatie vond plaats op 25 februari 2022 in de vergaderzaal van het ministerie. De commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van alle 17 ministeries, zal ervoor zorgen dat de SDG’s geïmplementeerd zullen worden op elk ministerie.

De SDG-commissie wordt belast met de inventarisatie en rapportages binnen de ministeries naar de regering toe. “Het doel van de SDG’s is om een leidraad te vormen in het nationaal en internationaal beleid van Suriname”, zei minister Ramdin tijdens de installatieceremonie. De werkgroep is ook belast met het produceren van een actieplan m.b.t. de implementatie van de SDG’s. Dit zal ervoor zorgen dat knelpunten en indicators van de Duurzame Ontwikkelingsdoelens geïdentificeerd en aangepakt kunnen worden. Alles dat gedaan wordt onder beleidsformulering zal afgeleid worden van deze doelstellingen.

Het ministerie van BIBIS zal de commissie ten volle ondersteunen bij dit project. Er zal een platform komen voor de samenwerking met het bedrijfsleven en de private sector. De samenwerking tussen Nederland en de United Nations Suriname zal een bijdrage leveren ter ondersteuning van het project. Met het voorzitterschap van de Caricom in beeld zal Suriname dit jaar voor het eerst de SDG’s presenteren. Dit zal geschieden tijdens een Caricom-meeting in juli. Minister Albert Ramdin vindt het belangrijk dat Suriname een bijdrage levert aan de uitvoering van SDG’s binnen en buiten de Caricom. Volgens de bewindsman is het zaak goed leiderschap uit te stralen als land.