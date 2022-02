Projectiel in garage thuis bij politieman te Rensproject 

Een politieman woonachtig op het Rensproject in Suriname, trof woensdagavond rond 23.00u een projectiel aan in zijn garage. Vermoedelijk gaat het om een afgeschoten voorwerp. Na de ontdekking schakelde hij zijn collega’s in voor onderzoek.

Onderzocht moet worden hoe het projectiel, vermoedelijk afkomstig uit een vuurwapen, in de garage van de wetsdienaar terecht is gekomen. Omdat het gisteren na de ontdekking, donker was kon niet worden onderzocht of er ook sprake is van een kogelinslag.

Vermeldenswaard is dat de politieman die woensdagmorgen de hand aan zich zelf sloeg, in de directe omgeving van deze politieambtenaar woont. Het onderzoek duurt voort.