Utrecht betaalt wijziging ‘slavennaam’ van inwoners als ze dat willen

In Utrecht woonachtige nazaten van tot slaaf gemaakten, die hun achternaam willen laten veranderen omdat die een link heeft met het Nederlandse slavernijverleden, kunnen dat kosteloos doen. Dat heeft de gemeente Utrecht woensdag laten weten.

De gemeente Utrecht betaalt vanaf woensdag de kosten die inwoners moeten maken wanneer ze deze zogeheten ‘slavennaam’ willen laten veranderen. Een slavennaam is een aan de slavernij gerelateerde roepnaam of familienaam; de naam die een eigenaar of koloniaal ambtenaar heeft gegeven aan een slaafgemaakte.

Voormalig tot slaaf gemaakten mochten van een Nederlandse commissie die over de achternamen oordeelde geen typisch Nederlandse achternamen hebben, zoals ‘Janssen’ schrijft NU.nl. Dat leverde veel Nederlands klinkende achternamen op zoals ‘Berghout’, ‘Lepelblad’ en ‘Wijntak’.

Wie in Nederland een andere achternaam wil, kan hiertoe een verzoek indienen bij Justis, de screeningsdienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat kost minimaal 835 euro, maar kan oplopen tot een bedrag van duizenden euro’s.

De gemeente Utrecht, die gisteren excuses maakte voor haar slavernijverleden, wacht niet op het Rijk en betaalt de wijziging van de ‘slavennaam’ van inwoners, schrijft de nieuwssite.