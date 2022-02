OPINIE: Welles/Nietes!

[INGEZONDEN] – Nooit gedacht dat ik over dit trieste verhaal ooit een column zou kunnen schrijven, iets wat ik altijd heb vermeden. Puur om het feit dat ik persoonlijk vind, dat je mensen die het zwaar hebben qua ziekte met rust moet laten.

Maar ja ik ben ook maar gewoon Appie en ook mens en dan gaan bepaalde uitspraken soms ook bij mij door merg en been, sterker nog het raakt de krater van mijn persoonlijke vulkaan tot op het irritatie niveau en komt de eruptie.

Het gaat niet om de persoon die ik straks heel veel sterkte zal wensen met haar strijd tegen deze vreselijke ziekte hoor, want die wil ik juist alle rust geven. Het gaat mij meer om de wezens die denken dat ze de wijsheid in pacht hebben, zonder man en paard te noemen.

De laatste dagen is er veel te zeggen omtrent de 18e rangs acteur Ruben Welles op social media en in mijn ogen, geheel terecht ook. Ik zeg altijd maar een slechte acteur kan niet ineens een wonder verrichten.

Deze man heeft het vast allemaal goed bedoeld hoor, maar om in november 2021 met een Jip en Janneke tekening op tv te durven komen waarop hij uitlegt dat suiker en vetten slecht zijn voor kanker en wat zelfs kanker kan tegenhouden, kan mij als NIET arts noch FB-dokter totaal niet bekoren.

Maar enfin voordat je een uitspraak gaat doen moet je eerst informatie inwinnen en dat heb ik ook gedaan en het blijkt dus dat een (en ik haat dit woord) kankerpatiënt juist suiker nodig heeft om zijn of haar energie te kunnen behouden. Dus dan vraag ik mij af van welke tegeltjes wijsheid deze 18e rangs acteur dit vandaan heeft.

Het enige wat ik te horen krijg, is dat hij in overleg met de “specialist” (mag aannemen dat het hier een oncoloog betreft) zonder naam, tot dit besluit is gekomen. Waar hij niet alleen zijn lieve vrouw de moeder van zijn kinderen maar ook nog anderen op het totaal verkeerde been heeft gezet en vervolgens zelf op safari is gegaan in de kanker jungle der kwakzalvers en met dit Eureka naar buiten is gekomen.

Deze man weet totaal niet wat hij zegt en gaat nu de schuld schuiven in de schoenen van de mensen die hem nu zwaar bekritiseren op social media (Iets waar blijkbaar alles voor hem om draait). Auw, tja en dan trap je deze meneer tegen het verkeerde been en krijg je vervolgens na een emotioneel interview van zijn vrouw een smeekbede van hem op Facebook. Een post waar menig narcist jaloers op mag zijn. In elke zin staat het woord IK en dat tig keer achter elkaar en kan het nog erger denk je dan? Jawel, afsluiten met je eigen foto. Dit is niet alleen triest te noemen het zelfs nog erger.

Daarom is mijn boodschap aan alle mensen die aan deze vreselijke ziektes lijden, luister naar je dokter en zeker niet naar het onzinnige gelul van hem of anderen, want je maakt families hiermee die het al zwaar hebben met dit leed totaal kapot. Zij blijven achter met het verdriet en dagen, weken, maanden of jaren vol tranen.

Waarom? Puur omdat een kwakzalver het zogenaamd beter wist dan de specialist vooralsnog zonder naam, mocht zijn of haar naam naar buiten komen en hij of zij daadwerkelijk heeft gezegd wat Ruben Welles met zijn Jip en Janneke tekening heeft uitgelegd, dient hij of zij direct voor de medische tuchtraad te verschijnen en ontheven te worden van zijn of haar taken.

Meer woorden wil ik eigenlijk niet meer kwijt aan deze pedante 18e rangs acteur en al die andere kwakzalvers hoor. Ik zei zaterdag 19 februari 2022 al dat het nu wel Welle(tje)s is en daar blijf ik ook dan ook bij.

Rest mij en dat meen ik uit de grond van mijn hart aangezien ik denk aan de mens en niet zoals al die FB-doctoren en al die andere kwakzalvers aan hun portemonnee. Wil ik Cheryl Rijger en al die anderen mensen die er zijn ingetrapt heel veel sterkte toewensen. Ik kan slechts een voorstelling maken door welke hel jullie moeten gaan en daarom wens ik jullie veel sterkte, kracht en liefde toe en please blijf luisteren naar de mensen die er ECHT verstand van hebben. Lobi.

p.s. dit is absoluut niet bedoeld voor sensatie of om iemand zwart te maken, maar puur omdat ik vind dat je over de ruggen van ernstig zieke mensen geen misbruik moet maken.

Warme groet,

Appie König