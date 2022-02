Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen gedaald naar 28

In Suriname is het aantal COVID-19 patiënten, dat momenteel in ziekenhuizen wordt behandeld, op zaterdag 19 februari gedaald naar 28. Het aantal zieken door corona op de IC bedraagt 8.

Dat blijkt zaterdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de update blijkt verder dat er ‘slechts’ 52 nieuwe gevallen zijn geregistreerd na 176 keer testen (29,5%).

De afgelopen 24 uur is er ook niemand overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde virus.

Zaterdag werd ook bekend dat er maandag 21 februari door artiesten een grote persconferentie wordt gehouden over het onderwerp ‘hoe verder met Surinaams entertainment met de gepaste COVID maatregelen’.

De cijfers van zaterdag 19 februari 2022: