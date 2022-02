FOO: Father Mother Figure Online Ondernemersschool

Stichting Father Mother Figure Suriname FMF timmert al sinds 2016 hard aan de weg in Suriname op het gebied van coaching, training en matching van studenten (vanaf 8 jaar), entrepreneurs en professionals. FMF werkt ook volgens de DRIEHOEK: KIND-OUDER-LEERKRACHT.

De Father en de Mother Figures hebben zicht op wat er speelt in de wijken en bieden preventief hulp. Dat zijn sterke, gemotiveerde en gedisciplineerde ROLMODELLEN in de diverse districten. Ook worden Surinaamse rolmodellen uit het buitenland VIRTUEEL ingezet om gezinnen, jongeren en entrepreneurs in Suriname te trainen en te coachen. De focus ligt op jonge mensen.

FMF zal op dinsdag 1 maart 2022 starten met alweer de vierde editie van de FOO. Daaraan nemen startende ondernemers (personen vanaf 17 jaar oud), maar ook gevestigde entrepreneurs deel. Ze leren op heldere wijze hun ondernemingsplan te maken en ook alle andere facetten van het succesvol ondernemen te hanteren. We hebben al zo’n 50 ondernemers opgeleid.

De Online Ondernemersschool zal voor Suriname leiden tot ‘economische zelfredzaamheid’, ‘bevordering ondernemerschap’, ‘meer serieuze entrepreneurs, ‘stimuleren lokale economie’, rekening houdend met de huidige economische en medische uitdagingen.

Doelgroep: 20 deelnemers (starters en gevestigde entrepreneurs die een praktisch ondernemingsplan willen leren schrijven en implementeren). Alle entrepreneurs krijgen een certificaat en de beste drie een prijs.

Wanneer: vanaf dinsdag 1 maart 2022 (16:00-19:00 uur) 10 dagdelen. Daarnaast 1 terugkom-sessie. Deze 10 daagse Online Ondernemersschool bevat tevens praktijkbegeleiding door business coaches, zodat de deelnemers het geleerde meteen in praktijk kunnen brengen.

Locatie: in principe virtueel(Zoom). Maar indien de omstandigheden dat toelaten (Covid-19 protocollen) op locatie in een grote zaal.