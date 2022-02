Ontvluchte arrestant klemgereden door RBTP

Antforney Mac Rooy (foto) is zaterdag aan de Indira Gandhiweg in Suriname, ter hoogte van de Vierkinderenweg klemgereden en aangehouden door het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP). Hij is een van de drie arrestanten die op 18 december was ontvlucht uit het cellenhuis Uitvlugt.

De man zat in voorarrest, toen hij samen met Leandro G. en Bobby Brown is gevlucht. Zij forceerden de deur van de celkamer en daarna ook het plafond. Via het dak zijn ze verder gevlucht.

Het Regio Bijstandsteam Paramaribo heeft hem zaterdag 19 februari na goed speurwerk opgespoord en aangehouden. De auto waarin Mac Rooy zat, is in beslag genomen.

Mac Rooy was aangehouden voor de diefstal van een tas inhoudende SRD 21.000, een Nederlands paspoort, een pinpas en een mobiele telefoon op 26 mei vorig jaar.

Leandro G. is intussen weer achter de tralies. De politie is nog bezig met de opsporing van Brown.