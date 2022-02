‘Alle fruitcontainers uit Zuid-Amerika controleren op drugs’

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb pleit ervoor dat alle containers met fruit uit Centraal- en Zuid-Amerika, die in de haven van Rotterdam aankomen, gecontroleerd moeten worden op drugs.

Aboutaleb was afgelopen week samen met zijn Antwerpse ambtgenoot Bart De Wever naar Panama, Costa Rica en Colombia. Beiden pleiten voor een robuustere aanpak van de invoer van de harddrugs via de havens.

Volgens de Rotterdamse burgervader worden de fruittransporten vaak als camouflage van de drugs gebruikt. Op dit moment wordt slechts enkele procenten van de fruitcontainers gecontroleerd. Dit moet wat hem betreft dus veranderen in een 100% controle.

Ook moeten Nederlandse en Belgische opsporingsdiensten aanwezig zijn in de landen waar cocaïne wordt geteeld en verscheept.

In 2021 heeft het Hit and Run Cargo-team (HARC), een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en Openbaar Ministerie in Rotterdam, in totaal 70.571 kilo cocaïne onderschept in de haven van Rotterdam, met een straatwaarde van zo’n 5 miljard euro.

De grootste vondst van het jaar werd in december gedaan, toen douaniers 4180 kilo cocaïne (foto) ontdekten in een container met bananen afkomstig uit Ecuador en bestemd voor de haven in Antwerpen.

De Douane en de politie hebben hebben een paar dagen geleden bij een overslagbedrijf in het Westland 2100 kilo cocaïne aangetroffen. De verdovende middelen waren verstopt in grote balen tussen een lading mango’s afkomstig uit Peru.