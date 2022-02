‘Ontvoerde’ jonge vrouw weer terecht

De 22-jarige jonge vrouw in Suriname die in het weekend zou zijn ontvoerd door haar ex-vriend, is inmiddels terecht. Kapitale Delicten trof het slachtoffer in een woning aan, waar zij met sleutel en al was achtergelaten. Van de ex-vriend ontbrak elk spoor. Later vernam de politie dat hij zich in een gokhuis bevond.

Uit het onderzoek blijkt dat de dame bij haar vriendin op bezoek was. De ex-vriend begaf zich naar het adres en nam de 22-jarige vervolgens mee. De vriendin die het geval zag schakelde de Surinaamse politie in en gaf door dat haar vriendin door haar ex was ontvoerd.

Toen de politie op het adres arriveerde zat de jonge vrouw TV te kijken en opende ze de deur voor de politie. De ex-partner is niet in verzekering gesteld. Tot nu toe is uit het onderzoek namelijk niet gebleken dat de ex zich schuldig zou hebben gemaakt aan enig strafbaar feit.

Volgens de aangeefster heeft zij een kind met haar ex. Zij is intussen weer bij haar ouders.