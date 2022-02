‘President Santokhi vindt kritiek op zijn jaardagdans overdreven’

President Santokhi heeft maandag gereageerd op kritiek die de afgelopen dagen is losgebarsten, naar aanleiding van zijn verjaardagsfeest op 3 februari jongstleden. Op beelden die op het feest gemaakt zijn, is kort te zien dat de president met een groep familieleden aan het dansen is.

De president ging in op de kritiek tijdens de live uitzending van Radio SRS in het programma ‘Tak’ nanga yu pres’. Santokhi noemt de kritiek overdreven, meldt het kabinet van de president maandag.

“Het kan er bij hem totaal niet in dat er zwaar gefocust wordt op het momentum van zijn korte jaardagdans, die niet gepland was, terwijl hij de volgende dag ‘bezig was stroom te brengen voor burgers in het achterland’“, aldus het bericht van het kabinet.