11-jarige leerling valt flauw aan de Jaggernath Lachmonstraat

Een 11-jarige scholier viel maandagmiddag na school flauw aan de Jaggernath Lachmonstraat in Suriname. Hij moest met een ambulance vervoerd worden naar de Spoedeisende Hulp (SEH).

Volgens verklaring van één van de leerkrachten was de scholier T.K. woedend om iets. De jongen zat de hele dag boos in de klas en in dezelfde bui verliet hij de school.

Kort daarna viel hij bewusteloos op straat. De politie van Flora, die na de melding ter plaatse verscheen, schakelde een ambulance in. Intussen arriveerde ook de moeder van de scholier ter plaatse.

Het slachtoffer werd afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Het is vooralsnog niet bekend waardoor het slachtoffer bewusteloos raakte.