Militair en twee burgers aangehouden met bijna 9.000 krapé-eieren

Een militair en twee burgers in Suriname, zijn maandag door de politie van Albina aangehouden met in hun bezit bijkans 9.000 zeeschildpad eieren.

Na bekomen en uitgewerkte informatie stopte de politie een Toyota Verossa, die door een militair werd bestuurd. In het voertuig troffen agenten zes zwarte zakken op de achterzitting aan. Bij onderzoek in die zakken bleek het te gaan om in totaal 2.400 krapé-eieren.

De militair werd aangehouden. Hij verklaarde de schildpad eieren bij een inheemse man te hebben gekocht. Op zijn aanwijzing werd de inheemse verkoper, die woonachtig is in het dorp Galibi, opgespoord en aangehouden.

Op aanwijzing van de verkoper werd vervolgens ook de bestuurder van een pick-up aangehouden. In deze pick-up trof de politie in totaal 14 zwarte vuilniszakken met daarin 6.500 krappe eieren, aan.

Uit de verklaring van de inheemse man kwam naar voren dat er in totaal 11.000 krapé-eieren geraapt zouden zijn. Bij de telling door de politie bleek het echter om 8.900 schildpad eieren te gaan. De eieren zijn afkomstig uit het dorp Galibi.

De politie heeft na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie de burgers in verzekering gesteld en de militair voor verder onderzoek overgedragen aan de Militair Politie (MP).

De in beslag genomen krapé-eieren zullen dinsdag 8 februari worden overgedragen aan de Jachtopzieners. Deze zullen dan in het openbaar worden vernietigd.