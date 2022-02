Tweetal aangehouden voor stelen en slopen auto

De politie heeft Bernie S. (31) en Miquel A. (30) aangehouden in de omgeving waar een gestolen Toyota Isis woensdagmiddag deels gesloopt is aangetroffen in een bosschage langs de Cultuurtuinlaan in Suriname.

Beide mannen zijn donderdag in verzekering gesteld. Zij ontkennen de diefstal van de auto. Omstanders hebben de verdachten dichtbij de gestolen wagen gezien. Een van hen schakelde de politie in.

De politie heeft de auto na de ontdekking laten wegslepen. In het belang van het onderzoek is het voertuig in beslag genomen.

De auto is in de nacht van dinsdag op woensdag gestolen aan de Ambastraat in Paramaribo. Dieven gingen ermee vandoor en lieten die onbeheerd achter.