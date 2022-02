Hongerige verdachte op heterdaad betrapt in Lallarookhgebouw

De 50-jarige Jimmy F. is vrijdag omstreeks 04.00 uur door de politie van Uitvlugt opgepakt en in verzekering gesteld. Hij werd op heterdaad betrapt in het Lallarookhgebouw.

De verdachte, die een bekende van de politie is, drong via het plafond de vliering binnen en kwam in de toiletruimte terecht. Het alarm van het pand ging af waarna de verdachte de toegangsdeur van binnen op slot deed.

De ingeschakelde politie van Uitvlugt haalde Jimmy uit het pand. Bij zijn aanhouding verklaarde de verdachte dat hij opzoek was naar eten.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de recidivist in verzekering gesteld. Jimmy is vaker in aanraking gekomen met de politie. Hangende het onderzoek blijft de verdachte aangehouden.