Winkeliers Para misnoegd over lockdown-overtreders met luide muziek

Enkele winkeliers in het district Para hebben dit weekend hun misnoegen geuit tegenover Waterkant.Net, over het feit dat zij enorme last ondervinden van groepen lockdown-overtreders, die vaak luide muziek afspelen in hun auto’s. Dit speelt zich haast elke dag tot vroeg in de ochtend af.

In gesprek met de redactie zeggen de winkeliers dat zij geen hulp kunnen krijgen van politie Zanderij vanwege onderbezetting. In de nachtdienst zijn er maar twee politieambtenaren beschikbaar. Dit is nagetrokken en bevestigd door de politie van Zanderij.

Als bewijs stuurden de ondernemers beelden van de situatie, die zich iedere dag voordoet (foto). Tot overmate van ramp heeft zaterdagochtend ook een aanrijding plaatsgevonden met vermoedelijk persoonlijke ongelukken. De politie van Zanderij kon vanwege de onderbezetting niet uitrukken en optreden.

Er wordt door de betrokken winkeliers een dringend beroep op de korpsleiding gedaan om spoedig een oplossing te brengen in dit geheel.