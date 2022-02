President bij openingsceremonie Suriname Chinese Business Alliance

De Suriname Chinese Business Alliance kan gezien worden als het materialiseren van een wens van de Chinese zakengemeenschap in Suriname. Op 30 januari 2022 heeft de onthulling van het naambord van deze zakelijke alliantie plaatsgevonden. President Chandrikapersad Santokhi heeft als eregast een toespraak gehouden. Het staatshoofd heeft de rol van de Chinese zakengemeenschap benadrukt alsook de importantie van samenwerken met de Volksrepubliek China. Hij toonde zich ingenomen om deelgenoot te zijn van het moment waarbij de Chinese ondernemers een nieuwe tijdsfase inluiden.

Ma Xingrui, initiatiefnemer en voorzitter van de Suriname Chinese Business Alliance, geeft aan dat de Chinese ondernemers in diverse sectoren heel hard werken en een reële bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn van de samenleving. Hij geeft verder aan dat de ondernemers vaak genoeg niet krijgen wat zij echt verdienen en dat er ook veel onbegrip is vanuit hun omgeving, vanwege de culturele verschillen. Xingrui merkt op dat er behoefte was aan een sterke organisatie die luistert, begeleidt en de belangen van de ondernemers behartigt. Tegen deze achtergrond is de zakelijke alliantie opgericht. “De organisatie biedt ook een platform voor het bundelen van krachten en resources om een nog grotere en effectievere bijdrage te leveren aan de opbouw van het land en de ontwikkeling van de samenleving”, accentueert de voorzitter.

Xingrui zegt dat Suriname de afgelopen jaren door een tijdperk van economische recessie ging. Hij doet een oproep aan eenieder om president Santokhi te ondersteunen met de historische taak die op zijn schouders rusten. “De Chinese zakengemeenschap heeft vertrouwen in de regering onder leiding van deze president, waardoor er nieuwe businesskansen ontstaan die we kunnen vastgrijpen om een bijzondere bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het land”, aldus de voorzitter.

President Santokhi toonde zich ingenomen om deelgenoot te zijn van het moment waarbij de Chinese ondernemers een nieuwe tijdsfase inluiden. “Het is heel erg belangrijk om de zakengemeenschap te bundelen. De alliantie moet als instrument dienen om verdere economische ontwikkeling van Suriname te realiseren”, aldus de regeringsleider. Volgens hem kunnen de ondernemers door strategische samenwerking de exploitatie- en productiekosten verminderen. Het staatshoofd heeft Xingrui en alle andere leden van de organisatie gefeliciteerd met de totstandkoming van de Suriname Chinese Business Alliance. De president heeft in zijn toespraak ook de samenwerking met de Volksrepubliek China benoemd. “Suriname en China hebben een bijzonder goede samenwerking en we zullen die intensiveren”, zegt president Santokhi.

Xingrui is ook directeur-eigenaar van National Industrial Supplier and Development N.V. (NISAD N.V.). Deze naamloze vennootschap is de opvolger van de vroegere Sujafi N.V. die Xingrui in 2016 heeft overgenomen. Door overbevissing en interne factoren had Sujafi geen overlevingskans als garnalenexporteur. Het bedrijf is opgeknapt en het beschikt nu over een moderne verwerkingshal voor vis en garnalen, een ijsmachine langs de rivier met een capaciteit van 100 ton per dag.

NISAD N.V heeft gigantisch geïnvesteerd en heeft ervoor gekozen om bij de openingsceremonie van de Suriname Chinese Business Alliance ook de officiële opening van het bedrijf in te luiden. Zodoende zijn er op een dag twee naamborden onthuld. Beiden ondernemingen zijn op hetzelfde adres gevestigd. President Santokhi, minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en andere functionarissen kregen een rondleiding: