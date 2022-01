Truckbestuurder zware aanrijding Bosjebrug in vrijheid gesteld

De bestuurder van de DAF-truck, die op woensdag 15 december 2021 een zware aanrijding veroorzaakte op de Jules Wijdenboschbrug, is bij de bewaring op verzoek van zijn advocaten, Delano Landvreugd en Maureen Nibte, in vrijheid gesteld. De man, Franklin N., was op 23 december door de politie gearresteerd, omdat uit onderzoek bleek dat de betrokken truck sinds 2018 niet was herkeurd. Ook blijkt uit het technisch onderzoek dat er geknoeid was aan de remmen. Men had deze geconstrueerd.

De raadslieden voerden bij de bewaring van de verdachte aan dat de eigenaar van de DAF-truck nimmer als verdachte is aangemerkt en aangehouden. “Je moet echt een monteur zijn om de mankementen te kunnen zien en de bestuurder zegt terecht dat hij geen monteur van beroep is, maar slechts een chauffeur.

De staat is ook verantwoordelijk hiervoor. Als er politiebegeleiding op de brug aanwezig was, hadden wij dit niet gehad. Met politiebegeleiding wordt de brug vrijgemaakt voor het verkeer. Als de staat zich had gehouden aan haar verantwoordelijkheden dan had men dit kunnen voorkomen”, aldus de raadslieden.

Volgens hen stopten de bestuurder en de bijrijder bij de brug en keken uit naar de politie om assistentie in te roepen voor de begeleiding, echter bleek dat de politie daar niet aanwezig was. Het duo besloot toen om zonder politiebegeleiding over de brug te gaan. De bijrijder had uit veiligheidsoverweging het verkeer achter de truck geattendeerd om niet pal achter de trekker te rijden.

“Naar onze bescheiden mening nam de bijrijder het werk van de politie over. Iedere keer als er een zware aanrijding zich voordoet op de brug, is de politie voor twee weken zichtbaar en gaat alles goed, maar nadien gaat het weer fout. De staat moet haar handen in eigen boezem steken. Wanneer er maatregelen worden getroffen moeten die ook strikt worden uitgevoerd door de politie”, aldus de strafpleiters.

Op die bewuste dag reed het voertuig vanuit Commewijne richting Paramaribo. Op een gegeven moment hebben de remmen het begeven. Bij deze zware aanrijding raakten 16 voertuigen betrokken. Als gevolg van de aanrijding overleed de 54-jarige autobestuurder Waldy Poniran ter plaatse.

Volgens de politie werden in totaal zeventien slachtoffers per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp, daarvan waren twaalf ernstig gewond en vijf minder ernstig. Intussen zijn haast alle slachtoffers uit het ziekenhuis ontslagen.