Meerijder in truck betrokken bij dodelijke aanrijding Bosjebrug in vrijheid gesteld

Advocaat Maureen Nibte heeft de verdachte, Jermain K. binnen twee dagen op vrije voeten gekregen. De 31-jarige jongeman werd op maandag 17 januari door de politie aangehouden en in verzekering gesteld op verdenking van betrokkenheid bij een zware aanrijding op de Wijdenboschbrug in Suriname. Jermain was meerijder in de vrachtwagen, die dit ernstig ongeval op woensdag 15 december veroorzaakte (foto).

Op de top van de brug bleek dat de remmen van het voertuig het hadden begeven. Bij de zware aanrijding die daarna volgde, waren een aantal voertuigen betrokken en was er ook een dode te betreuren. In het belang van het onderzoek werd Franklin, de chauffeur van de vrachtwagen, op donderdag 23 december in verzekering gesteld.

Uit het onderzoek bleek dat de truck sinds 2018 niet was gekeurd. Ook blijkt uit het technisch onderzoek dat er geknoeid was met de remmen. Men had deze geconstrueerd en Franklin had de aanmerkelijke kans genomen om ondanks de staat van de remmen toch over de Bosjebrug te rijden, met alle gevolgen van dien.

Mr. Nibte

Uit getuigenverklaringen bleek dat meerijder Jurmain het achter hem aankomend verkeer erop attendeerde om niet pal achter de truck te rijden. Op basis van deze verklaringen werd hij afgelopen maandag ook in verzekering gesteld.

In gesprek met Waterkant.Net zegt Nibte dat ze door de familie in de arm werd genomen. De raadsvrouw geeft aan dat haar cliënt geen mankementen aan de vrachtwagen had gemerkt. Na het dossier doorgenomen te hebben, diende zij een invrijheidstellingsverzoek in.

Na kennis te hebben genomen van het verzoekschrift van de advocaat besloot het Surinaamse Openbaar Ministerie de verdachte op woensdag 19 januari onmiddellijk in vrijheid te stellen.